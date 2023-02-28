«Газпрома» Алексей Миллер во вторник прибыл в столицу Ирана, сообщило агентство Tasnim.

По его данным, в настоящий момент проходит встреча Миллера и сопровождающей его делегации с чиновниками, занимающими руководящие посты в иранском министерстве нефти. Кроме того, запланирована встреча с главой Миннефти исламской республики Джавадом Оуджи или одним из его заместителей.

В качестве основной цели поездки Миллера агентство называет составление дорожной карты сотрудничества «Газпрома» с нефтегазовым сектором Ирана.