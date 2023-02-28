1 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В первой половине дня в некоторых местах временами ожидается туман. Южный ветер днем сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха ночью составит 4-7°, днем — 9-14° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В некоторых местах временами ожидается туман. Днем местами западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем — 17-22° тепла, в горах ночью — от 3° мороза до 2° тепла, днем — 8-13° тепла.