Корпус стражей исламской революции (КСИР) и армия Ирана начали проводить крупномасштабные учения своих военно-воздушных и военно-космических сил, сообщает информационное агентство Tasnim.

«Начались совместные специальные учения противовоздушной обороны… элитных подразделений и систем ПВО войск противовоздушной обороны, воздушно-космических сил КСИР и военно-воздушных сил армии Ирана», — добавили в СМИ.

Также командующий бригадный генерал Кадер Рахимзаде добавил, что во время учений свыше сотни беспилотников и самолетов, смоделируют ситуации с нападением на электростанции и ряд других происшествий.

В настоящий момент не поясняется, как долго будут идти учения с участием иранской армии.