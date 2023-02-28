Министерство иностранных дел Китая опровергло версию о лабораторном происхождении коронавируса, выдвинутую Минэнерго США. Критикуя выводы американского ведомства, представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга призвала прекратить дискредитировать Пекин и политизировать вопрос происхождения COVID-19. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Выражая позицию по данному вопросу, Мао Нин напомнила, что научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и КНР ранее сочла маловероятной гипотезу о том, что причиной пандемии стала утечка из китайской лаборатории.

Представитель МИД подчеркнула, что эти выводы поддержали в научной среде и международном сообществе.