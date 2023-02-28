По ряду предложений Баку и Еревана по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией достигнут консенсус, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает Sputnik Армения.

«Я не могу их озвучить, поскольку это может помешать процессу. Но могу сказать, что это международно принятые принципы. К примеру, у нас есть мирные соглашения с некоторыми странами и там они отмечены. Это общие положения», — сказал спикер.

В тоже время Симонян отметил, что армянская сторона однозначно против включения в текст документа положений, которые «могут угрожать государственности, суверенитету и территориальной целостности Армении». По его убеждению, в мирном договоре не должно быть каких-либо положений, касающихся карабахской проблемы.