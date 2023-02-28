Сообщается, что план «Ковёр» в Петербурге отменён, небо над городом открывают. Объект, из-за которого он введён, не обнаружен.

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12:25 Над Петербургом сейчас кружат два истребителя — Су-35 и МиГ-31. По данным телеграм-канала 112, неопознанный объект похож на большой беспилотник.

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12:10 Правительство Санкт-Петербурга официально подтвердило, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Причину власти не уточняют.

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11:40 В Санкт-Петербурге ввели план «Ковёр» из-за неопознанного объекта в воздухе. Об этом пишет «База».

Сообщается, что аэропорт Пулково не принимает самолеты.

Сигнал «Ковёр» подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО. В небо над городом подняли истребители.

Судя по сервису Flightradar, гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу.