Как уже сообщал Minval, британская газета Express на днях заявила, что «Владимир Путин планирует новое наступление на Европу, санкционировав подготовку армянских войск для подрыва трубопроводов, по которым транспортируется газ из Азербайджана».

Британское издание отмечает, что таким образом Россия планирует нарушить газовые потоки в Европу, отмечают источники издания в разведке.

«Если эта информация исходит от кругов, близких к американским или британским разведывательным источникам, то ее стоит принять во внимание. Потому что именно американские и британские разведисточники сообщали о российском вторжении в Украину. Европейские политики отказывались верить им, и принимали их новость за ангажированную, однако они оказались правы» — сказал Minval.az политолог Ахмед Алили.

То есть, если это сообщение от достоверного источника, то Азербайджану следует обратить внимание на нее.

«Угроза того, что Армения может атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана, всегда существовала, даже, когда она только создавалась. В основе кооперации Израиля и Азербайджана в ранние 90-е, когда создавалась вся эта инфраструктура, стояла безопасность инфраструктуры. И таким образом Азербайджан получил выход на ряд израильских технологий. Если для американских и британских СМИ и их источников – это нечто новое, то в Азербайджане давно предвидели эти риски», — подчеркнул эксперт.

Политолог также добавил, что после того, как ЕС перестал покупать газ у России в больших объемах, в Евросоюзе начали говорить об альтернативном газе из Азербайджана и Катара.

«Есть силы, которые против того, чтобы каспийские энергоисточники были доставлены на рынки ЕС, они могут создать проблемы для реализации данных проектов. Однако сейчас возникает новая ситуация. Если ЕС и США хотят сотрудничать со странами региона, то они должны инвестировать в безопасность региона и тут открываются большие перспективы для Баку, Брюсселя и Вашингтона»,- считает эксперт.

По словам эксперта, Армения – это слабое звено в регионе. И Россия, и Иран заинтересованы в том, чтобы использовать эту страну в качестве прокси-силы против Азербайджана.

«Если серьезные разведисточники США и Британии говорят об этом, то к этим сообщениям нужно относиться аналогичным образом — серьезно, поскольку они подтвердили свою правоту в украинском конфликте. Поэтому нам нужно быть готовыми к любому развитию ситуации», — считает эксперт.

В июле 2020 года, еще до начала 44-дневной войны в Карабахе, Армения пыталась взять стратегические высоты в товузском направлении. Была 4-дневная война, в результате был убит генерал Полад Гашимов. Именно после этого боя, когда Армения начала угрожать ключевой экономической артерии Азербайджана, война стала неизбежной. Сейчас данный вопрос в СМИ вновь поднимается, но уже со стороны британских СМИ, отмечает Алили.

Однако если такой сценарий выгорит, в случае, если со стороны Армении будут совершена атака на европейские газовые интересы, которые проходят через Азербайджан, то на этот раз война будет на территории Армении, и европейская миссия, которая прибыла в регион для защиты интересов Армении и ее территориальной целостности, может и вовсе отказаться от своей первоначальной задачи.

«Из всего этого следует извлечь главное – регион Южного Кавказа находится в зоне активной геополитической турбулентности, и украинский конфликт в той или иной форме заденет и страны региона. Геополитические центры решают свои проблемы, а методов войны стало на сегодня больше. Куда опаснее то, что Армения, не имея свою субъектность, становится рассадником угроз», — заключил он.

Ниджат Гаджиев