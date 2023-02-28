Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с соблюдением противопожарной безопасности во время праздника Новруз.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в обращении говорится, что необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности во время проведения различных праздничных церемоний.

В ведомстве отметили, что на всех мероприятиях по случаю праздника необходимо строго следовать правилам пожарной безопасности, в том числе разжигать праздничный костер вдали от домов, автомобилей, электрических проводов, деревьев и других возгораемых материалов, не оставлять детей без присмотра у праздничного костра, быть крайне осторожными во время прыжков через костер, контролировать костер до его полного затухания и не оставлять без надзора зажженные свечи.

МЧС обращается с просьбой к населению, при возникновении любой опасности сообщать в службу «112».