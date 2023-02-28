Президент России Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе с французским главой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, в случае, если эти беседы помогут Москве мирно достигнуть своих целей.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с газетой «Известия».

Как отметил, Песков, в Москве слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые утверждали, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать решение ситуации по Украине. Однако за последнее время подобных инициатив не было, подчеркнул он.

«Это должны знать все: не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора», — добавил он.