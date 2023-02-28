Страны НАТО, превратившись в участников конфликта в Украине, выступают единым блоком уже не как условные противники России, а враги, разведка альянса 24 часа в сутки работает против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью «Известиям» он прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о СНВ. Песков отметил, что когда документ рождался, за скобками были оставлены ядерные арсеналы Франции и Великобритании, которые не сопоставимы по своей мощи и по объему с арсеналами РФ и США. Но в тот момент, когда НАТО «де-факто превратилось в участника конфликта в Украине», ситуация поменялась.

«По сути сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги. Их разведка 24 часа в сутки работает против нас, их вооружение, как подчеркнул Путин в недавнем интервью, бесплатно поставляется в Украину и стреляет в наших военных, — я уже не говорю о том, что стреляют в граждан Украины, обстреливают украинские города и села, — берутся обязательства и принимаются коллективные решения в рамках НАТО о новых поставках, о новых партиях вооружения с постоянным повышением их технического уровня», — сказал Песков.