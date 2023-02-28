Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял госсекретаря США Энтони Блинкена.

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09:31 Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Астану.

Об этом сообщили в Twitter западные журналисты, которые летели вместе с госсекретарем на борту.

«Блинкен открыл поездку по Центральной Азии в Казахстане, его встретили в два часа ночи на продуваемом всеми ветрами поле в ледяной Астане. Температура минус 8 градусов по Цельсию, большая перемена по сравнению с Дели менее чем за 48 часов», — отметил корреспондент AFP Шон Тандон.