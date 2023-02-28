Направление российских активов на возмещение ущерба Украине из-за войны будет «одним из мощнейших ударов свободного мира и по агрессору, и по любым агрессиям в целом».

Об этом 27 февраля в вечернем видеообращении заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Киеве с визитом находилась министр финансов США Джанет Йеллен.

«Я поблагодарил ее за жизненно важную финансовую поддержку для нашего государства. Обсудили наше текущее взаимодействие и на уровне между Украиной и США, а также на уровне глобальных финансовых институций, в частности МВФ. Обсудили потребности в восстановлении в Украине и восстановлении справедливости для наших людей и всего свободного мира – это запуск реального механизма компенсации ущерба, нанесенного этой войной… компенсации за счет российских активов», – рассказал Зеленский.

По мнению президента, «формат возмещения будет найден», и «Россия заплатит за свою войну» – «во всех смыслах».