Ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Российские войска уничтожают все, что можно использовать для защиты и обороны украинских позиций.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Бахмутское направление — ситуация становится все сложнее. Постоянно враг уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны», — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские воины, которые обороняются на Бахмутском направлении, — настоящие герои.

«Я благодарю каждого и каждого, кто героически держит это направление и другие направления на Донбассе. Спасибо каждому и каждому, кто помогает нашим воинам и делает все, чтобы наши защитники имели как можно больше оружия, дальнобойного оружия, мощного оружия», — добавил президент.