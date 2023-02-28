Президент Сербии Александр Вучич назвал тяжелыми состоявшиеся в понедельник в Брюсселе переговоры, посвященные принятию франко-германского плана урегулирования отношений между Белградом и Приштиной.

«Тяжелая встреча. Ожидаемо. Не сдадимся», — написал он в Instagram.

Сербский лидер в обращении к гражданам перед вылетом в Брюссель на переговоры по Косову заявил, что не допустит капитуляции Белграда по этому вопросу.

Ранее Вучич предлагал американцам «помечтать» в ответ на заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что финальной точкой переговоров Белграда и Приштины должно быть взаимное признание.