В настоящее время сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту в Украине, пока Россия полностью не перевела экономику на военные рельсы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ.

«Сейчас сложилась уникальная ситуация, я это вижу и интуитивно чувствую, когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть, — сказал глава государства, отвечая на вопрос, какими ему видятся перспективы российско-украинского конфликта. — Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент».

«Россия готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию. Она с первых дней это делала: два раунда переговоров прошли по мирному урегулированию в Беларуси, потом они (участники переговоров) уехали в Стамбул, потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования, — напомнил глава государства. — Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели».

Александр Лукашенко подчеркнул, что рано или поздно все равно любая война заканчивается миром, и нынешняя — не исключение. Вопрос только в том, сколько людей погибнет и во имя чего.

Президент обратил внимание, что если в мире возникнет очередной конфликт, то про Украину все забудут. Если обострятся отношения США и Китая, дойдет до открытого конфликта этих двух глобальных держав, то внимание всей планеты будет обращено туда. «Украина должна и это понимать. Поэтому нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий, — убежден Александр Лукашенко. — Надо договариваться с украинскими военными. Володя Зеленский неплохой человек, но очень неопытный. Аплодисменты его умиротворяют, он очень доволен, когда ему аплодируют. Но, знаете, аплодисменты могут быть далеко не искренними. Он должен это понимать. Вот он поехал на Запад и все ему там кричат «ура» и аплодируют. А я напоминаю ему о Горбачеве: он ездил по Западу, ему все аплодировали и чем он закончил? Точно так будет и здесь».

«Надо смотреть за интересами собственного народа. Надо делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев. Это прекрасный, хороший народ. Надо прекратить эту войну. Путь один — мир», — резюмировал президент.