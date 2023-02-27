Российские войска на фронте увеличили интенсивность штурмовых действий и несут значительные потери. За сутки россияне теряют от 600 до 1000 военных.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 27 февраля.

«Если коротко и простыми словами: ситуация на фронте сложная. Вражеская армия увеличивает интенсивность штурмовых действий. Самая сложная ситуация остается на Бахмутском направлении», — пишет она.

Маляр напомнила, что враг использует тактику истощения и полного разрушения во время наступления. Она подчеркнула, что ВСУ ведут активные оборонные бои в условиях количественного превосходства противника.

«Тем не менее, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек», — сказала она.