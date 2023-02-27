В настоящее время в российской армии нет планов вновь попытаться осуществить наступление на Киев.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Голосу Америки».

«Вы имеете в виду попытки России атаковать Киев? Таких их планов мы не знаем и никаких реальных признаков этого не существует. Не то что мы их не знаем, их просто не существует. Возможно, когда они получают определенные поражения, они будут искать скорейшее решение , но это будет для них катастрофа. Очередная, такая же как и тогда была», — сказал Буданов.