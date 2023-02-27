У нас немало памятных дат. В прошлом году отмечали 30-летие дипломатических отношений, в этом году первую годовщину Декларации о союзническом взаимодействии. Весной мы отмечаем 100-летие со дня рождения Гейдара Алиевича Алиева.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

«У нас с азербайджанскими друзьями планируется целая серия мероприятий, которые, я убежден, лишний раз подчеркнут взаимную тягу наших граждан друг к другу, к истории и к тем страницам этой нашей общей истории, которые до сих пор живут и помогают поддерживать дружеские, семейные, родственные связи между нашими странами», — сказал глава МИД России.