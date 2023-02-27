Товарооборот — тоже характеристика нашего экономического сотрудничества — достигает рекордных уровней, и это не предел, поскольку, как вы обсуждали с президентом Путиным, в разработке несколько мега-проектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный и даже где-то глобальный характер.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

«К этим проектам проявляют интерес многие наши и ваши партнеры. И это тоже показатель того, насколько перспективно взаимодействие в этом регионе с лидирующим участием России и Азербайджана», — добавил С.Лавров.