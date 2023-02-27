Восстанавливается доковидная динамика взаимных визитов граждан Азербайджана и России.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Подчеркнув, что в неделю выполняются 135 рейсов российских и азербайджанских авиаперевозчиков, глава государства сказал: «То есть, это, я думаю, рекордное достижение, говорящее о том, что граждане наших стран с большим удовольствием посещают друг друга».