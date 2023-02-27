Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Во всяком случае, мы на это рассчитываем.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Его слова приводит пресс-служба президента.

«Думаю, что Россия как наш друг, союзник и сосед имеет особую роль в деле содействия в урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. В прошлом году были предприняты важные усилия в этом направлении, были приняты документы, которые определяют концептуальный характер будущего мирного договора, а именно, взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран», — подчеркнул глава государства.

«Принятые документы в октябре прошлого года в Праге и Сочи являются тем фундаментом, которые и могут быть использованы для того, чтобы выйти на мирный договор», — отметил Ильхам Алиев.

Глава государства сказал: «Во всяком случае, мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа, с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир».

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что результаты визита, как всегда, будут позитивными.