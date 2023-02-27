Россия не готова к ведению долгой войны против Украины, ведь ее ресурсы ограничены.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Голосу Америки».

Буданов отметил, что не верит в длительное нестабильное перемирие с Россией.

«Во-первых, Украина не пойдет на такие условия, это первое, почему это нереально. А во-вторых, этого просто не будет. И Россия не готова на длительные боевые действия. Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа», — сказал он.

По его словам, Россия всячески показывает, что готова на «войну на десятилетия», но на самом деле ее ресурсы достаточно ограничены — как во времени, так и объемах. И она об этом прекрасно знает.