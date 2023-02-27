Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках визита в Женеву встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены сотрудничество между Азербайджаном и МККК, гуманитарные вопросы в постконфликтный период в регионе и ситуация в связи с Лачинской дорогой.

Заместитель министра Эльнур Мамедов с удовлетворением рассказал о сотрудничестве с МККК в период продолжающихся уже более 75 дней протестов против незаконной экономической деятельности на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, включая злоупотребление Лачинской дорогой. Он подчеркнул, что обвинения в якобы «закрытии» Азербайджаном Лачинской дороги, а также утверждения о «блокаде» армянских жителей и «гуманитарной катастрофе» не имеют под собой никаких оснований, свидетелем чего является и МККК. Наглядным примером тому деятельность МККК на территории, проезд его автомобилей по этой дороге на регулярной основе.

Заместитель министра довел до внимания, что порядок передвижения граждан, транспортных средств и грузов по дороге остается неизменным, азербайджанская сторона готова оказать любую помощь местному населению напрямую или через МККК.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.