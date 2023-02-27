22:18 Авиакомпания Wizz Air все же приостанавливает полеты в Кишинев. Информацию о приостановке полетов лоукостера в Кишинев подтвердили в управлении гражданской авиации Молдовы.

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21:35 Официальный аккаунт Wizz Air в Twitter опровергает сообщение о приостановке полетов в Молдову.

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21:29 Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о приостановке с 14 марта полетов в Кишиневский международный аэропорт из соображений безопасности. Об этом сообщило в понедельник Управление гражданской авиации Молдовы.

«Wizz Air проинформировала о приостановлении всех полетов в/из Кишиневского международного аэропорта с 14 марта 2023 года. <…> Компания приняла такое решение после оценки уровня безопасности воздушного пространства в регионе», — проинформировало ведомство в своем Telegram-канале. Управление выразило несогласие с этими оценками, заверив, что полеты над Молдовой безопасны.

Как сообщила Wizz Air, компания продолжит работать в аэропорту города Яссы, который расположен вблизи молдавской границы, а также увеличит число рейсов оттуда в Барселону, Бергамо, Берлин, Болонью, Ларнаку, Лондон, Милан и Рим.