США передали Украине первый транш в размере $1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи в $9,9 млрд, сообщила в ходе визита в Киев глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

Как сообщил Минфин США по итогам состоявшейся встречи Йеллен с Владимиром Зеленским, стороны обсудили оказываемую США экономическую помощь, которая будет предоставлена до конца третьего квартала 2023 года.

По данным министра финансов США, до настоящего времени Вашингтон предоставил Киеву свыше $14 млрд экономической помощи, а «в предстоящие месяцы будет выделено еще более $8 млрд».

Зеленский в понедельник заявил, что провел в Киеве «важную» встречу с министром финансов США. На встрече также присутствовала посол США на Украине Бриджит Бринк.

