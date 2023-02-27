Российские войска в течение суток 27 февраля нанесли по территории Украины восемь ракетных ударов и 28 авиационных, в том числе 12 – с применением иранских ударных дронов Shahed-136. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«В течение суток противник нанес восемь ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них – иранскими ударными БПЛА типа Shahed-136. Совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины», – говорится в сводке.

Кроме того, авиация сил обороны Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления армии РФ, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны, сказано в сообщении.