27 февраля началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба Алиева.
Теги: АлиевЛавровпереговоры
27 февраля началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба Алиева.
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