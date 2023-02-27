«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Азербайджан с официальным визитом 27-28 февраля текущего года. Поездка будет приурочена к первой годовщине знакового события в истории двусторонних отношений – подписания на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджаном 22 февраля 2022 года».

Об этом говорится в информации, распространенной МИД России в связи с программой визита Лаврова в Азербайджан.

«Ожидается, что Сергей Лавров будет принят президентом Ильхамом Алиевым. Предусмотрены также его переговоры с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Планируется комплексно обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, исходя из обоюдного настроя на поступательное развитие союзнических отношений, обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы азербайджано-армянской нормализации.

Сергей Лавров также примет участие в тематической конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности». Данное мероприятие пройдет в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета и будет посвящено годовщине выхода отношений между двумя странами на союзнический уровень», — подчеркивается в сообщении МИД России.