Победа Украины в войне стала приоритетной целью для коллективного Запада, но когда это произойдет, во многом зависит именно от них — скорости и количества поставки вооружения и военной техники.

О том, какие шаги должны предпринять украинские военные, чтобы уничтожить всю российскую армию, которая находится на украинской земле, в своем интервью для «Фабрики новин» рассказал украинский военный эксперт Роман Свитан.

Полковник запаса ВСУ пояснил следующее: «Для выполнения задачи уничтожения российской армии, нам сначала ее действительно надо «запечатать». Сделать это можно выполнив два условия: выход на Азовское море в районе Таганрога через Луганск (это со Сватово, на Луганск, на Краснодон и на Таганрог). Второе действие — это разрушение Крымского моста».

Роман Свитан рассказал, как два вышеперечисленных шага, предпринятых ВСУ, помогут уничтожить врага: «Российская армия будет «запечатана» в этом «рукаве», в который они сами заползли. Они всю армию завели в такую большую «мышеловку». Удар по Крымскому мосту точно зависит от наших партнеров: нам надо дальнобойное оружие типа Storm Shadow или тех же ATACMSов. Нам надо определенное количество, где-то до десятка для того, чтобы полностью вывести Крымский мост из строя».