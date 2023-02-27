Азербайджан – важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ по случаю официального визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан.

«Отношения между нашими странами динамично развиваются в духе давних традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что одним из внешнеполитических приоритетов России является содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г: «Рассматриваем их реализацию в качестве ключевого условия обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, восстановления доверия и полноценного сотрудничества между Баку и Ереваном».

«Важнейшее направление российских усилий – разблокировка транспортных коммуникаций в регионе. Совместно с азербайджанскими и армянскими партнерами в рамках Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров ведем дело к согласованию пакета конкретных инфраструктурных проектов, которые позволят наладить железнодорожное и автомобильное сообщение и стимулировать возобновление хозяйственных связей.

Выступаем за продолжение работы двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской государственной границы. Запуск процесса делимитации призван содействовать прекращению пограничных инцидентов между Азербайджаном и Арменией. Россия будет оказывать необходимое консультативное содействие по запросу сторон», — заявили в МИД РФ.

В заявлении также отмечается, что подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией призвана закрепить базовые принципы взаимоотношений, заложить основы взаимовыгодного сотрудничества на длительную перспективу: «Россия будет всячески содействовать этому непростому, но крайне важному процессу в интересах укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе».