Парламентская делегация во главе с председателем группы межпарламентской дружбы Мексика-Азербайджан Палаты депутатов мексиканского парламента Альберто Вией Виегасом, находящаяся с официальным визитом в нашей стране, сегодня побывала в городе Шуша.

Согласно информации Милли Меджлиса, в Шуше гостям рассказали об истории города, о ситуации в городе во время оккупации и строительных работах, проводимых сегодня в Шуше под непосредственным руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также реставрации исторических памятников в городе.

В рамках визита гости ознакомились с мечетями Юхары Говхарага, Ашагы Говхарага и другими памятниками, посетили крепостные стены Шуши, городскую площадь. Им рассказали о расстреле армянами во время оккупации памятников видным деятелям культуры Азербайджана Хуршидбану Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли.

Затем гости побывали на Джыдыр дюзю. Им сообщили о том, что сегодня на Джыдыр дюзю, как и до оккупации города Шуша, проводятся крупные мероприятия.