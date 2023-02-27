На дороге Ханкенди-Лачин, где по сей день продолжается акция протеста экоактивистов, нет никакой блокады, автомобили с гуманитарной помощью беспрепятственно проезжают по этой дороге.

Об этом журналистам заявила журналист из Испании Бея Хименес, слова которой приводит «Репорт».

«На этой дороге молодые люди выступают за прекращение истощения природных ресурсов, за прекращение минирования территорий. Это очень хорошая инициатива», — заявила она.

Бея Хименес добавила, что данная акция является мирной.

Данную мысль также озвучил старший корреспондент журнала Ami Magazine в Белом доме Джейк Теркс.

«Я не увидел никакой блокады, я стал свидетелем, как машины проезжают беспрепятственно»,- сказал он.

Джейк Теркс добавил, что испытывает даже некое разочарование из-за того, что, «проделав такой огромный путь, но не смог увидеть «блокады», которая, как заявляет мир, происходит сейчас на Лачинской дороге».