У Киева есть время до осени, чтобы отвоевать территорию, иначе Запад настоит на том, чтобы Зеленский начал переговоры с Кремлем. Об этом пишет немецкий Bild.

По информации издания, «в США, как и в Германии, за закрытыми дверями в правительствах утверждают, что у Украины есть время до осени, чтобы отвоевать территории. Если это не удастся или удастся лишь частично, необходимо усилить давление (на Киев) для переговоров».

Но, по мнению, журналистов Bild, это неверная позиция западных стран, и они должны поддерживать Украину «гораздо дольше осени 2023 года, а также продолжать модернизировать ее системы вооружений», иначе в войне победит Владимир Путин.