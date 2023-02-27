В Южной Корее создали специальную программу, которая поможет пообщаться с умершими родственниками.

Программа работает на основе искусственного интеллекта и называется Rе’memory.

Искусственный интеллект способен создать цифровой клон любого человека, повторив его внешний облик, манеру общения и голосовой тембр, используя только фотографии и видео.

Всего за семь часов можно получить цифровую копию, с которой можно общаться через видеосвязь, и которая способна поддерживать четкий диалог.

Благодаря постоянному обучению, программа способна копировать любого человека, и со временем становится все более и более идентичной оригиналу. Отличить ее от реального человека становится невозможным уже через несколько месяцев.