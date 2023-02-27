Запад хочет разжечь как можно больше костров вокруг России. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов, передает Sputnik Армения.

«К сожалению, в этот процесс вмешиваются те, для кого самое главное — побольше костров разжечь вокруг границы РФ. Мне кажется, что нашим армянским соседям надо это иметь в виду. Что зачастую не им пытаются помочь, а подкинуть дровишек в костер», — подчеркнул он.

При этом Климов отметил, что Армения вправе сама решать, каким наблюдателям быть на ее территории. «Это общая норма международного права», — уточнил он.

По словам сенатора, наивно полагать, что найдется быстрое и окончательное решение карабахского вопроса, который существует уже много лет. «Без серьезных компромиссов никому не обойтись», — сказал он.

23 января министры иностранных дел Евросоюза договорились отправить в Армению гражданскую мониторинговую миссию (EUMA). Она будет патрулировать территорию вдоль границы Армении и сообщать ЕС о ситуации на местах.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразилонадежду, что новая миссия Евросоюза в Армении не будет использована для подрыва процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.