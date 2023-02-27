Бывший корреспондент агентства «Азертадж» пыталась покончить с собой. Об этом сегодня сообщили местные СМИ.

В настоящее время Алиева находится в Токсикологическом центре, состояние пациента оценивается, как тяжелое. Супруг Алиевой — Теймур Алиев тоже является журналистом, и он рассказал коллегам, что застал жену в бессознательном состоянии, рядом с лекарственными препаратами. Он тут же вызвал скорую и госпитализировал ее.

Отметим, что причиной, толкнувшей Алиеву на суицид, послужило ее увольнение из «Азертадж», которое связали с публикацией критической статьи под псевдонимом в адрес Оперативного штаба. После этого Алиева обратилась в суд с иском и требованием восстановить ее на работе. Более того, Алиева предупреждала, что возникшая несправедливая ситуация вынуждает ее совершить суицид.