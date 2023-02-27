Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя мирный план Китай по урегулированию конфликта в Украине, заявил, что любые подобные инициативы заслуживают внимания.

«Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

По его словам, с таким вниманием Москва относится к плану Пекина.

Песков отметил, что детали документа должны быть тщательно проанализированы с учетом интересов сторон, однако это длительный и напряженный процесс.

«В настоящее время мы не видим предпосылок для выхода ситуации в мирное русло. Специальная военная операция продолжается, движение в сторону достижение целей, которые были поставлены», — добавил пресс-секретарь президента РФ.