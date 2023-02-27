Казахстан ликвидирует торговое представительство в России. Соответствующее постановление приняло правительство республики, документ опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Казахстана.

«Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — сказано в документе. Мера вступает в силу со дня подписания постановления.

Минторговли республики объяснило, что закрыть торгпредство было необходимо в рамках процесса оптимизации работы государственных органов. В ведомстве при этом добавили, что решение не повлияет на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Россией. На сегодняшний день в Казахстане функционируют около 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий.