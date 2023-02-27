В Москве при странных обстоятельствах умер Петр Чувилин — экс-советник Рамзана Кадырова, некогда крупнейший теневой банкир, один из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетель по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку.

Чувилин знал все о том, где прячут свои теневые капиталы руководители Чечни, Плахотнюк, генералы МВД и ФСБ РФ, экс-глава РЖД Якунин и т. д. Что то он успел рассказать следователям, но многие тайны унес с собой.