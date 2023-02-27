В Ясамальском районе задержаны 3 женщины, торгующие синтетическим наркотиком «паты».

Как сообщили в МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 26-го отдела полиции Ясамальского районного управления полиции, были задержаны М.Гулиева, ее мать А.Гулиева, а также А.Алиева занимающейся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в различных частях района, в частности на проспекте Наримана Нариманова («Советская») и улице Гадирли,

В ходе обыска задержанных и их домов было обнаружено и изъято большое количество героина и метамфетамина.