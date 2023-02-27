Турция не может поддержать заявку Швеции на вступление в Альянс без выполнения Стокгольмом взятых на себя обязательств. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто в понедельник в Анкаре.

По словам Чавушоглу, шаги, предпринимаемые Стокгольмом в данном направлении, не являются достаточными.

Он пояснил, что шведская сторона должна учесть обеспокоенность Анкары в вопросе борьбы с проявлениями терроризмом.

«Мы можем рассмотреть раздельно заявки двух скандинавских стран в НАТО. Отношение Анкары к обращению Финляндии более позитивное», — отметил турецкий министр.