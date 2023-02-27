Начинаются капитальные ремонтные работы в парке культуры и отдыха имени Нариманова, который считается центральным парком Наримановского района, передает Qafqazinfo.

В рамках капитального ремонта в парке планируется заменить облицовку, установить современные скамейки, реконструировать фонтанную площадь, создать новые зеленые зоны.

При этом планируется модернизация фасадов объектов общественного питания, расположенных в парке, установка новых фонарных столбов, установка спортивного инвентаря, создание игровых площадок и зон отдыха для детей, молодежи и пожилых людей.

Работы по благоустройству и ремонту будут проводиться Исполнительной властью Наримановского района.