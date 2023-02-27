В сети потешаются над «выходом в свет» четы Пашинян, решивших в снежный день полакомиться чебуреками и кукурузой, прошвырнувшись по столичным супермаркетам. Ну и заодно «поразить» публику своим внешним видом (далеко не кутюр, отметим). Анна Акопян на своей странице в Facebook опубликовала фотографии, на которых она запечатлена вместе с мужем Николом Пашиняном в процессе поедания «армянской» кукурузы и чебуреков (тоже «армянских»). Также видно, что чета отоварилась в местном супермаркете, правда, что именно приобрели Пашинян и Акопян – осталось за кадром.

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Анна Акопян, разместив в сети фотографии променада, подробно описала, куда они пошли со своим дражайшим муженьком, и чем занимались.

«Вы просто нас не всегда замечаете», — резюмировала Акопян, явно с чувством скрытой обиды на то, что чете не постелили красной ковровой дорожки для выхода в свет.

С другой стороны, парочка прикрыла лица шарфами настолько, что кроме выпуклых глаз ничего больше нельзя было разглядеть. Но нельзя не отметить, что кукурузу чета поедала очень вдохновенно. Понимаем, что под аплодисменты публики этот процесс был бы еще более запоминающимся. Но, увы. Не постелили. Не заметили. Не заценили.

Зато заценили армянские пользователи соцсетей, превратившие статус Акопян в самый настоящий анекдот, крепко приправив его острыми нецензурными шуточками.