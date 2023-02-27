27 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Палаты депутатов румынского парламента Ионом-Марчелом Чолако.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Подчеркнув, что двусторонняя повестка дня расширилась, президент Ильхам Алиев сказал, что суть отношений изменилась в качественно положительную сторону.

Глава государства отметил углубление сотрудничества в энергетической сфере, в том числе то, что азербайджанский газ уже поставляется на румынский рынок, и выразил надежду на то, что после реализации проекта зеленой энергии в этом направлении будет проделана еще более масштабная работа.

Подчеркнув, что имеется хороший потенциал для развития связей между нашими странами и в других направлениях, президент Азербайджана выразил уверенность, что визит Иона-Марчела Чолаку в нашу страну будет способствовать укреплению межпарламентского сотрудничества.