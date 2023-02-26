Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу посетил Центр координации стихийных бедствий в районе Тюркоглу в провинции Кахраманмараш, пострадавшей от разрушительных землетрясений 6 февраля, сообщает «Анадолу».

Чавушоглу ознакомился с проведенными здесь работами и побеседовал с пострадавшими от землетрясений.

Министр встретился с жителями палаточного городка в парке 23 апреля. Чавушоглу также посетил игровые площадки, где находились дети из пострадавших семей.

Глава МИД также побывал в полевых госпиталях, развернутых в районе Тюркоглу Минздравом Турции и специалистами из Великобритании.