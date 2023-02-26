Французская компания Thales поставит в Украину радар GM 200 для системы противовоздушной обороны. Поставка состоится уже в мае.

Об этом рассказал генеральный директор компании Партис Кейн в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

По словам Кейна, длительные сроки поставки объясняются тем, что радарную установку сперва придется произвести. Только после этого состоится отправка.

РЛС Ground Master 200 представляет собой трехкоординатный радар средней дальности действия. Это автономная установка, которая устанавливается на шасси грузового автомобиля.