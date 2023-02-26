Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что только военные успехи Украины могут способствовать улучшению перспективы будущих переговоров с Россией, сообщает CBS.

«Я не думаю, что РФ сейчас серьезно настроена. И я думаю, что только прогресс на поле боя может повлиять на улучшение перспективы переговоров в будущем», — сказал Бернс.

По его словам, Украина должна принимать решение о возможности проведения переговоров и, при этом, «жизненно важно» продолжать оказывать американскую помощь этой стране, чтобы она смогла получить «преимущество на поле боя».