На военном аэродроме «Мачулищи» под Минском, где базируются ВКС РФ, прогремели два взрыва.

Как передает белорусский Telegram-канал BYPOL, поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Отмечается, что в районе аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.

Издание «Украинская правда» напоминает, что с аэродрома «Мачулищи» обычно взлетают самолеты-носители ракет «Кинжал», из-за чего в Украине объявляют воздушную тревогу.