Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд посетил Украину с рабочим визитом. В ходе его визита были подписаны документы о предоставлении помощи Украине.

Об этом сообщает Facebook главы Офиса президента Андрея Ермака.

Известно, что было подписано два документа с пакетом помощь на 400 миллионов долларов.

«В рамках визита в Офисе президента были подписаны два документа, формализовавших оказание Украине пакета помощи в размере 400 млн долларов: гумпомощи на 100 млн долларов и нефтепродуктов на 300 млн долларов», — написал Ермак.