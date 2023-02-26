Палестина и Израиль договорились соблюдать все ранее подписанные соглашения. Об этом сообщает агентство Petra со ссылкой на высокопоставленных иорданских, египетских, израильских, палестинских и американских официальных лиц, которые встретились в Акабе 26 февраля.

«После всесторонних и откровенных дискуссий участники заявили, что палестинская и израильская стороны уверены в своей приверженности всем предыдущим договоренностям между ними и в работе для достижения справедливого и прочного мира», — говорится в сообщении агентства.